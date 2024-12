Geschat wordt dat dertig à veertig studenten een volledige studie in Zuid-Korea volgen. Voor zover bekend studeren via uitwisselingsprogramma Erasmus+ veertien studenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten in Zuid-Korea. Ze verblijven aan universiteiten in of in de buurt van hoofdstad Seoul.

Een woordvoerder van Nuffic laat weten dat het in principe aan het ministerie van Buitenlandse Zaken is om ze te adviseren met betrekking tot de huidige situatie in Zuid-Korea, waar de militaire noodtoestand is uitgeroepen. Het ministerie adviseert Nederlanders het lokale nieuws te volgen en adviezen van de autoriteiten op te volgen.

Volgens Erasmus+ is het verder aan de Nederlandse instellingen om samen met de studenten en de partneruniversiteiten een inschatting van de situatie te maken en eventueel te besluiten om studenten terug te halen naar Nederland.