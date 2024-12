Betogers eisen bij parlement in Seoul vertrek van de president

De president kondigde de noodtoestand af omdat volgens hem de vrije Zuid-Koreaanse democratie in gevaar zou zijn. Het lijkt bovenal een politiek conflict te zijn, waarin Yoon boos is op de opstelling van de Democratische Partij (DP) van het land. Die partij vindt de noodtoestand ongrondwettig. Het parlement, waar de DP een meerderheid heeft, denkt er hetzelfde over.

Volgens de noodtoestand zijn politieke bijeenkomsten verboden, inclusief die in het parlement. Ook heeft de militair die nu de leiding heeft gezegd dat „bijeenkomsten die aanzetten tot maatschappelijke chaos” verboden zijn. Toch verzamelden zich sinds de afkondiging van het krijgsrecht bij het parlement meer en meer tegenstanders van de president.