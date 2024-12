Ruissen (SGP) blij met aanpak wolf: „Loopt uit de hand”

„Een beetje spannend” was het nog wel of het permanent comité van de Conventie van Bern de regels rond het afschieten van de wolf zou gaan versoepelen. „We wisten dat de 27 landen van de Europese Unie voor zouden stemmen, want die waren het er onderling over eens geworden. Maar voor een tweederde meerderheid waren er 34 voorstanders nodig.” Het bleken er 38 te zijn, van de 50 landen die in 1979 afspraken bedreigde diersoorten gezamenlijk te beschermen.

De wolf, destijds bedreigd, zorgt nu voor steeds meer overlast. „Er zijn er meer dan twintigduizend in Europa. Dat kun je geen bedreigde soort meer noemen”, zegt Ruissen. „De problemen die de wolf veroorzaakt, lopen enorm uit de hand, en dat kon je al langere tijd zien aankomen.”

De Europarlementariër voerde al in 2020 gesprekken met schapenhouders bij wie wolven hadden huisgehouden in hun kudde. Hij had in 2022 contact met het Nationale Park De Hoge Veluwe toen daar de moeflonpopulatie werd afgeslacht. Wolven nemen ook pony’s te grazen. Zelfs runderen zijn niet veilig.

„Nederland is te klein om de wolf zo ongestoord zijn gang te laten gaan”, zegt Ruissen. „In grote natuurgebieden zoals in Duitsland en Zweden is er iets voor te zeggen dat de wolf een rol speelt in het ecosysteem, bij het in stand houden van de biodiversiteit. Veel regio’s in Europa zijn daar echter niet geschikt voor. In Nederland zijn de natuurgebieden klein, en de wolf komt steeds dichter bij de mens. Dat zorgt voor maatschappelijke onrust. Overheden zaten echter met de handen in het haar, want ze mochten niet zomaar optreden.”

Groei

Terwijl dat volgens Ruissen wel nodig is. „Een wolvenpopulatie heeft de potentie met 30 procent per jaar te groeien. Beheersmaatregelen zijn gewoon noodzakelijk, ook om het vee te beschermen. Een regionale overheid kan het best beoordelen wat in haar gebied nodig is. Het is niet reëel om dat via één centraal verdrag te willen regelen.”

Naast Ruissen hebben ook Duitse leden van het Europees Parlement zich ingezet voor versoepeling van de regels, evenals eerder de toenmalige CDA-Europarlementariër Schreijer-Pierik.

De stemming van dinsdag over het Verdrag van Bern was een eerste stap, beklemtoont de SGP-vertegenwoordiger. De landen die tegenstemden, kunnen de komende drie maanden bezwaar aantekenen. Volgens Ruissen is het echter „klip en klaar dat wolven, zeker wolven die voor problemen zorgen, bejaagd mogen gaan worden. Den Haag en de provincies kunnen zich straks niet langer meer verschuilen achter Brussel.”

„Nederland is onnodig bang voor juridische consequenties” - Bert-Jan Ruissen, SGP-Europarlementariër

Het besluit om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen is volgens hem ook van belang voor de veiligheid en leefbaarheid van het platteland. „Er zijn nu kinderen die niet meer op de fiets naar school komen vanwege wolven. We mogen niet werkeloos toekijken hoe dit steeds verder uit de hand loopt.”

Onnodig bang

Het is nu aan de Europese Commissie om de habitatrichtlijn aan te passen. Wat Ruissen betreft gebeurt dat zo snel mogelijk. „Het is de hoogste tijd om in te grijpen.”

De parlementariër hamert erop dat de huidige habitatrichtlijn EU-landen ook al de mogelijkheid geeft stappen te zetten tegen zogenoemde probleemwolven. „Nederland is wat dat betreft veel te voorzichtig en onnodig bang voor juridische consequenties.”