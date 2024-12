In de verklaring zei het leger dat „zowel de aanwezigheid van Hezbollah in Syrië als de voortdurende inspanningen van Hezbollah om zijn troepenmacht op te bouwen” worden getroffen.

Israël erkent zelden zijn aanvallen in Syrië waar het al jarenlang luchtaanvallen uitvoert tegen militaire doelen van Iran en zijn bondgenoten, waaronder Hezbollah. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Syrische president Bashar al-Assad gewaarschuwd dat hij „met vuur speelt” door Iran toe te staan wapens via Syrië aan zijn bondgenoten te leveren.

Vorige week ging een staakt-het-vuren in tussen Israël en Hezbollah, die in een bloedige oorlog zijn verwikkeld in Libanon.

Het Syrische leger kreeg vorige week te maken met een snelle opmars van rebellen in het noorden van het land. Het leger was daardoor gedwongen zich terug te trekken uit de stad Aleppo.