De raadsleden waren maandagavond op weg naar een vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum naar Didam, dat onder de gemeente Montferland valt. De vergadering ging over „het participatie- en communicatieplan” rond de komst van zo’n 250 asielzoekers naar de Gelderse plaats. Voor- en tegenstanders mochten inspreken. Terwijl Laurense-Weidema en Van Oosterom (beiden van de Lijst Groot Montferland) het pad naar de vergaderlocatie opliepen, werden ze door vuurwerk geraakt.

Van Oosterom had nadien last van hoofdpijn, oorpijn en een piep in het oor. Dinsdag heeft hij zich ziek gemeld op zijn werk, zegt hij, omdat hij nog duizelig was. Woensdag wil hij weer aan de slag.

De twee raadsleden zeggen ondanks het voorval open te blijven staan voor „dialoog, op basis van respect en wederzijds vertrouwen”. Raadsleden ervaren druk door incidenten als deze, zeggen de twee. Ze zijn daarover bezorgd, maar het sterkt hen ook in de overtuiging „dat we ons werk blijven doen voor jullie, onze inwoners”.