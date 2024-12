Volgens indieners Hanneke van der Werf (D66) en Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) neemt schermtijd onder jongeren „razendsnel” toe. Ze verwijzen naar cijfers van het Netwerk Mediawijsheid, dat vorig jaar meldde dat kinderen tot en met zes jaar gemiddeld honderd minuten per dag aan digitale media besteden.

„Ouders hebben behoefte aan heldere informatie om te kunnen beoordelen wat de impact is van schermtijd op hun kinderen”, schrijven de twee Kamerleden. „Deze informatie is wel breed beschikbaar over gezonde voeding en beweging, maar niet voor devices.”

„Ik onderschrijf dat grote groepen kinderen en jongeren langer achter een scherm zitten dan goed voor hen is”, reageerde staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) eerder. „Ook zie ik dat ouders behoefte hebben aan duidelijke voorlichting over schermtijden.” Hij schreef dat de overheid al werkt aan nieuwe richtlijnen.