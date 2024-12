Kamer wil dat Nederland zich uitspreekt tegen EU-Mercosur-verdrag

De Kamer riep het kabinet al eerder op niet in te stemmen met het zogeheten EU-Mercosur-verdrag, als daar ook landbouwgoederen onder vallen. De handelsovereenkomst zou leiden tot extra natuur- en klimaatschade én oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren. Daarom zijn niet alleen de linkse partijen tegen, maar bijvoorbeeld ook BBB. Coalitiepartner VVD is juist voorstander van het verdrag.

Het kabinet heeft naar de smaak van een Kamermeerderheid in Brussel nog onvoldoende afstand genomen van het verdrag. Minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) benadrukte daar onlangs nog dat Nederland er „kritisch” over is, maar PvdD-Kamerlid Christine Teunissen wil dat zij zich duidelijker uitspreekt. Klever vond die oproep „te stellig”, maar die vond toch voldoende steun, onder meer bij haar eigen PVV.

Klever zei recent pas een oordeel over het verdrag te kunnen geven als dat er ligt. „We zullen goed bekijken wat een mogelijk akkoord betekent voor Nederland voordat we ons definitief voor of tegen het verdrag uitspreken”, zei ze vorige maand. Het is nog onduidelijk wanneer er een definitief akkoord zal liggen. Er wordt nog over onderhandeld.

De motie roept het kabinet ook op zich aan te sluiten bij het verzet van andere landen die tegen het EU-Mercosur-verdrag zijn, en met hen samen te voorkomen dat de overeenkomst wordt goedgekeurd. Onder meer Frankrijk is fel tegenstander van het handelsverdrag met Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay, waarover al twintig jaar wordt gepraat.