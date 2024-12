De noodtoestand zou zijn bedoeld om Zuid-Korea te beschermen tegen communistische krachten uit het noorden. Maar bij de afkondiging van het krijgsrecht leek Yoon ook de aanval te openen op de oppositie, die een meerderheid heeft in het parlement en een politiek conflict heeft met de president.

De centrale bank van Zuid-Korea bereidt zich voor om de valutamarkt te kunnen stabiliseren als dat nodig is, zei een medewerker tegen persbureau Reuters.

De beurzen in Oost-Azië waren op het moment van de bekendmaking gesloten. De handel in futures, dus contracten om een aandeel later tegen een afgesproken prijs te verhandelen, wees echter op een aanzienlijk verlies bij de opening van de beurs in Seoul woensdag.