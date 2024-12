Na de zomerstop ging het in politiek Den Haag maandenlang over een asielnoodwet. Dit was een vurige wens van de PVV, maar NSC had er moeite mee om hiervoor het noodrecht in te zetten. Eind oktober sloten de coalitiepartijen na lang overleg een compromis: de noodwet was van tafel en in ruil daarvoor werden enkele asielregels aangescherpt. Zo is het plan om geen asielvergunningen meer te verstrekken voor onbepaalde tijd en de duur van tijdelijke vergunningen te verkorten van vijf naar drie jaar.

Deze regels komen in de zogenoemde ‘asielnoodmaatregelenwet’ die Faber nog dit jaar naar de Raad van State wil sturen om een spoedadvies op te vragen. Ze heeft nog ruim twee weken de tijd. Ze moet haar plan namelijk voorleggen aan de ministerraad en op woensdag 18 december is de laatste voor de kerstvakantie.

Begin vorige maand deed Wilders ook al een oproep aan Faber om haast te maken.

Voormalig premier Mark Rutte noemde Faber afgelopen weekend bij het congres van zijn partij VVD „een wat zwakke minister”. Wilders noemde Rutte zondag op X daarop nog „een faalhaas”, maar uitte zich dinsdag in mildere bewoordingen. Toen noemde hij het „een beetje een zure opmerking” en „niet echt gepast”, en relativeerde dat zulke porren wel vaker worden uitgedeeld bij congressen. Volgens Wilders heeft Rutte onder zijn kabinetten een „rotzooi” van het asielbeleid gemaakt en moet Faber die „opruimen”. De PVV-leider verwacht daarom van Rutte „iets meer begrip en respect” voor de asielminister.

Anders dan andere partijen is de PVV amper bereikbaar voor de pers. Dinsdagmiddag is doorgaans een van de weinige momenten in de week waarop Wilders vragen van journalisten beantwoordt.