Leider Lee Jae-myung van de Democratische Partij (DP) zegt dat er geen enkele reden was om de noodtoestand uit te roepen. Het inzetten van die noodmaatregel is volgens de politicus strijdig met de grondwet, schrijft Yonhap. „Tanks, gepantserde voertuigen en militairen met geweren en zwaarden zullen het spoedig voor het zeggen hebben in ons land”, waarschuwde hij.

De autoriteiten hebben het parlement bij het uitroepen van de noodtoestand beperkingen opgelegd. Activiteiten die verband houden met de werkzaamheden van het parlement en politieke partijen zijn verboden, meldt Yonhap. Het persbureau schrijft ook dat de in- en uitgangen van het parlementsgebouw waren afgesloten nadat de noodtoestand was uitgeroepen.