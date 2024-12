US Steel zakt op Wall Street na blokkade overname

Economie

US Steel ging dinsdag 7,8 procent onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De koersdaling volgde op de aankondiging van aankomend president Donald Trump om de overname van het Amerikaanse staalconcern door het Japanse Nippon Steel te blokkeren. Door middel van een reeks belastingvoordelen en tarieven wil Trump US Steel „weer sterk en geweldig maken”. Ook de huidige president Joe Biden liet eerder weten de overname van US Steel door Nippon Steel voor zo’n 14 miljard dollar niet te zien zitten. Nippon Steel stelt in een verklaring US Steel juist met grote investeringen te willen beschermen en versterken.