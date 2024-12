Verheijen roemde Blok om haar grote maatschappelijke verdiensten. „We vragen ons in Nederland in toenemende mate af: wat bindt ons eigenlijk nog in dit land? Misschien is het antwoord wel simpel: Dieuwertje Blok”, aldus de burgervader.

Naast haar televisiewerk zet de presentatrice zich onder meer in voor VluchtelingenWerk Nederland, de Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds. Als spreker is ze betrokken bij de stichting Vrijheidscolleges, voor volwassenen en basisschoolleerlingen.

De feestelijke bijeenkomst werd bijgewoond door de naaste familie van Blok en de voltallige crew van Het Sinterklaasjournaal, dat ze al sinds 2001 presenteert. Dit jaar moest ze voor het eerst verstek laten gaan vanwege een ingrijpende neusoperatie.