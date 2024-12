Dierenrechtenorganisaties noemen besluit over wolf onverstandig

Het WWF ziet liever dat Europa investeert in maatregelen om het samenleven tussen mens en wolf te bevorderen, maar de natuurorganisatie zegt dat „Europa kiest voor een politieke agenda gebaseerd op misleidende verhalen. Dit lost de onderliggende problemen van onder meer veehouders niet op, maar zet een gevaarlijk precedent van populisme boven wetenschap.”

De Dierenbescherming denkt ook dat er beter ingezet kan worden op het beschermen van vee. „De wolvenpopulatie is weliswaar toegenomen, maar van een ‘gunstige staat van instandhouding’ is nog steeds geen sprake. Daarnaast komt de wens om de status te verlagen voort uit problemen die mensen ervaren door de aanwezigheid van de wolf en de ontstane onrust in de samenleving. Deze problemen zullen echter niet verdwijnen door de populatie meer te beheren, maar door bijvoorbeeld kleinvee beter te beschermen door wolfwerende maatregelen. Bovendien is er vooral betere voorlichting nodig om tegemoet te komen aan de angst die nu bij sommigen leeft.”

De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen. Tweederde van de landen moet instemmen voor een wijziging van kracht wordt, dat hebben in dit geval 38 landen gedaan. De wijziging kan over drie maanden ingaan, behalve als zeventien landen tegen het besluit in bezwaar gaan. Het duurt daarna nog zeker een jaar voordat de Europese wetgeving rond de wolf wordt aangepast.