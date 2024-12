Van Vroonhoven weerspreekt dat haar partij het geen probleem zou vinden als de begroting wordt weggestemd in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Het is „geen sinecure” als dat gebeurt, waarschuwt zij, zonder uit te weiden over de precieze gevolgen. „Dat wil je gewoon niet hebben met elkaar.”

Toch dreigt precies dat te gebeuren, erkent Van Vroonhoven. Daarom overleggen de coalitiepartijen nog altijd met de oppositiepartijen D66, CDA, SGP, ChristenUnie en JA21, die graag een deel van de bezuinigingen op onderwijs geschrapt willen zien. Dat is „waanzinnig lastig”, zegt Van Vroonhoven, maar „we zitten krap bij kas en we moeten het met elkaar zien te rooien.”