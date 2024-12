„De gevoelens van onrust, onzekerheid en ontreddering bij ouders kan ik mij heel goed indenken en zijn heel begrijpelijk”, aldus Potters. „Het is een ingrijpende zaak die er hard inhakt, de nachtmerrie van elke ouder. " De gemeente biedt de komende tijd waar nodig en in overleg ondersteuning aan de betrokken ouders en kinderen. Potters volgt de zaak naar eigen zeggen op de voet en staat in nauw contact met de school, de politie en het OM.

De zedenzaak raakt volgens de burgemeester ook de Helmondse samenleving als geheel hard. Hij begrijpt dat er veel vragen zijn, maar benadrukt dat politie en OM nog met het onderzoek bezig zijn. „Dat moet - in het belang van alle betrokkenen - zorgvuldig gebeuren en dat zullen we moeten afwachten.”