Utrecht: lagere beschermingsstatus wolf helpt nu niet

De provincie vindt het goed dat nu ook in Europa wordt erkend dat de regels rond de bescherming van de wolf knellen, maar voegt eraan toe dat het nog een hele tijd duurt voordat een aangepaste beschermstatus is opgenomen in EU-wetgeving (de Europese Habitatrichtlijn). „Pas dan wordt duidelijk wanneer en hoe ingegrepen kan en mag worden in de wolvenpopulatie en wat de exacte status van ‘beschermd’ betekent. Zowel in de Utrechtse praktijk als daarbuiten”, meldt de provincie. „Tot die tijd kunnen partijen bij de provincie vergunningen aanvragen op geldende verbodsbepalingen. Zo bereidt ook de provincie Utrecht zelf nu een vergunningaanvraag voor om de wolvenroedel op de Utrechtse Heuvelrug te kunnen vangen, verdoven en zenderen.”

De provincie had de vergunning aanvankelijk aangevraagd voor een alleenlevende wolf die volgens deskundigen voor problemen zorgde. Dit jaar bleek dat de solitaire wolf nu deel uitmaakt van de roedel op de Utrechtse Heuvelrug. De provincie meldt dat er een kans is dat de eerder alleenstaande wolf zijn nakomelingen dit ongewenste gedrag aanleert. De provincie hoopt de wolven beter te kunnen volgen als ze zijn gezenderd.

De Gelderse gedeputeerde Harold Zoet (BBB) laat weten dat hij door het besluit de beschermingsstatus van de wolf te verlagen „erg opgelucht” is voor de mensen die in wolvengebieden in Gelderland wonen. „Die zien de problemen, voelen angst en durven niet het bos in.”