Bestuurders: geweld Montferland ‘gaat alle perken te buiten’

In ’s-Heerenberg in de gemeente Montferland in Gelderland hebben maandagavond mensen vuurwerk gegooid naar raadsleden voorafgaand aan een vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de burgemeester van Montferland Harry de Vries zijn ook een politieauto en een auto van een boa zwaar beschadigd.

Wanneer raadsleden kwetsbaar worden door geweld „wordt ook onze democratie kwetsbaar”, stelt Weerbaar Bestuur. De organisatie wil „grenzen stellen. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar bedreiging, agressie en geweld zijn nooit een oplossing.”

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zegt ook dat gebeurtenissen zoals in Montferland „het functioneren van de democratie” schaden. Volgens directeur Henk Bouwmans van de vereniging, die ook is aangesloten bij Weerbaar Bestuur, moeten raadsleden in vrijheid kunnen vertellen wat ze vinden van iets. „Zonder dat ze belast worden door bedreigingen.” Bouwmans stelt dat het bedreigen van raadsleden altijd al gebeurt, maar dat „steeds meer raadsleden beseffen: dat is onwenselijk”.