Volgens het adviesorgaan heeft de overheid meer dan 9000 sites en apps, maar is slechts 6 procent daarvan volledig toegankelijk. Veel formulieren zijn niet zonder muis te bedienen, filmpjes hebben geen ondertiteling en het taalgebruik is soms onnodig ingewikkeld. „Hierdoor hebben mensen met een beperking minder goede toegang tot overheidsinformatie- en diensten. Dit kan ervoor zorgen dat zij op een achterstand raken en niet gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving”, stelt het mensenrechtencollege.