Flitspalen na proef in Amsterdam nu inzetbaar op 30 km-wegen

Tijdens de proef werden verplaatsbare flitsers ingezet en een aantal vaste flitsers werd ingesteld op 30 kilometer per uur. De proef liet volgens het OM zien dat de flitspalen er mede voor hebben gezorgd dat de snelheid is gedaald en daarmee ook het risico op ongevallen.

Om het verkeer veiliger te maken en het verkeersgeluid te halveren is vorig jaar 80 procent van de wegen in de hoofdstad, zo’n 270 kilometer, veranderd in een 30 kilometerweg. Na een half jaar bleek dat de gemiddelde snelheid op de betrokken wegen gedaald was met 5 procent. Op rechte stukken daalde de snelheid iets meer, met 10 procent. Of het aantal verkeersongelukken daardoor ook is afgenomen, is nog niet duidelijk. Komend jaar volgt een uitgebreidere evaluatie.