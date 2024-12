Chipmachinemaker ASML bij stijgers in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 892,06 punten. De hoofdindex won een dag eerder al 0,7 procent. De MidKap klom 0,2 procent tot 872,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

De beurs in Parijs won 0,8 procent, ondanks de aanhoudende zorgen over een politieke crisis in Frankrijk. De Franse premier Michel Barnier heeft een beroep gedaan op een grondwetsartikel om een begrotingsvoorstel zonder stemming in het parlement goedgekeurd te krijgen. Daardoor hangt hem mogelijk woensdag al een motie van wantrouwen boven het hoofd die de regering ten val kan brengen. De rechts-radicale Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen heeft gedreigd voor die motie te stemmen als Barnier de voorgenomen pensioenhervormingen niet aanpast.

Naast de chipbedrijven stond Prosus in de kopgroep van de AEX, met een winst van 1,1 procent. De techinvesteerder won een dag eerder al 2 procent dankzij goed ontvangen resultaten. AkzoNobel, Shell, ABN AMRO en ING stegen ruim 1 procent. NN Group sloot de rij met een verlies van 1,6 procent. De verzekeraar werd door zakenbank Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald.

In de MidKap stond metalengroep AMG bovenaan, met een plus van 2 procent. Laadpalenmaker Alfen en kunstmestproducent OCI volgden met winsten van meer dan 1 procent. Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway, vastgoedbedrijf WDP en kluisjesbedrijf InPost waren de grootste dalers, met minnen tot 1 procent.

De euro was 1,0514 dollar waard, tegen 1,0486 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 68,52 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 72,33 dollar per vat.