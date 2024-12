Rechter bekrachtigt oordeel over megabeloning Musk

Het pakket aandelenopties was aanvankelijk 2,6 miljard dollar waard. Maar die waarde was tot 56 miljard gestegen tegen de tijd dat de rechter het begin dit jaar blokkeerde. Op basis van de slotkoers van maandag is het pakket nu zelfs ruim 101 miljard waard. Ook zonder de megabeloning is Musk overigens al de rijkste man ter wereld, met een vermogen van meer dan 300 miljard dollar.

Het beloningspakket werd begin dit jaar verworpen door de rechter na een aanklacht van een kleine belegger. Een belangrijk argument was toen dat beleggers niet volledig waren ingelicht over enkele belangrijke details.

De zaak trok wereldwijd veel aandacht. Meer dan 8000 Tesla-aandeelhouders stuurden brieven naar de rechter waarin ze hun mening gaven. En Musk was zelfs zo boos over de beslissing van de rechter dat hij een formele verhuizing van Tesla in gang zette van de staat Delaware naar Texas, waar het hoofdkantoor van de autofabrikant staat.

Musk en Tesla hadden in principe dertig dagen de tijd om te beslissen of zij in beroep gaan tegen de uitspraak, maar lieten al binnen een paar uur weten dat zij dat inderdaad gaan doen. In een bericht op X stelt Musk dat „aandeelhouders de stemmingen van bedrijven moeten bepalen, niet rechters”. Tesla is zelfs nog duidelijker. „De uitspraak is verkeerd en we gaan in beroep”, stelt het bedrijf op X. Het beroep kan volgens persbureau Reuters wel een jaar in beslag nemen.