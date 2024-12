Karremans wil SP-idee voor sportpas voor jongeren onderzoeken

Alle partijen wezen op het maatschappelijk belang en de gezondheidswinst van sporten voor de hele samenleving, ook op langere termijn. „Sport en bewegen verbindt en maakt gezond. Het gaat eenzaamheid en ziekten tegen. En het geeft plezier”, zei D66’er Wieke Paulusma. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wees op de enorme toename van overgewicht onder de bevolking, met name onder jongeren. Dus voor de toekomst is het belangrijk dat vooral zij meer gaan bewegen, waarschuwde hij. „Bezuinigen op preventie en sport komt later als een dure rekening weer terug voor de samenleving”, vindt D66-Kamerlid Paulusma.

Maar Karremans ziet het niet zo somber in, zei hij in een debat over zijn begroting. Hij heeft ondanks de besparingen vertrouwen dat zijn prioriteiten kunnen lukken om de jeugd en mensen in armoede meer te laten sporten en bewegen. Hij wilde zich evenwel nog niet vastleggen op een budget voor de sportpas. Eerst wil hij het onderzoek afwachten en dan kijken of het financieel haalbaar is.

Van Nispen vindt Karremans’ claims „om met minder geld alles veel beter te maken, lastig”. De SP’er ziet vooral „kortzichtig beleid” en snoeiharde bezuinigingen. Hij vindt het teleurstellend dat de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zich te makkelijk neerleggen bij de bezuinigingen.

Honderden sportclubs, sportkoepels en gemeenten vrezen dat de sportvoorzieningen en sportbeoefening door de besparingen van dit kabinet de komende jaren achteruitgaan.