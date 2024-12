Het centrum bij het Leidseplein is gewisseld van server, waardoor de website wel werkt, net als het internet op de zakelijke kantoren en in het café. „Maar de aanval gaat nog steeds door”, aldus Albrecht, die spreekt van „een van de meest heftige ddos-aanvallen die we in enige tijd gehad hebben”. Volgens de technische dienst van De Balie is de aanval afkomstig uit China.

Maandagavond is er een documentaire en gesprek over de deportatie van de Krim-Tataren. Albrecht noemt het „geen toeval” dat er dezelfde dag een aanval is. „Het afgelopen jaar zien we steeds vaker dat wanneer we een programma met Iraniërs of Russen hebben, die dag het internet eruit gaat.”

Bij een ddos-aanval wordt zoveel verkeer gestuurd naar een server, dat die de toestroom niet aankan.