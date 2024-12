Wel milieuzone maar geen zero-emissiezone voor haven Scheveningen

In het havengebied gaat vanaf 2026 wel een milieuzone gelden, waardoor oudere voertuigen uit het havengebied geweerd worden. Vrachtwagens kunnen de stad in en uit via een ‘corridor’, die via de Hubertustunnel loopt.

„Met het nieuwe voorstel is een balans gevonden tussen de belangen van de bedrijven in de haven en de noodzaak van schone lucht voor onze gezondheid en die van de natuur”, zegt verantwoordelijk wethouder Robert Barker. VNO-NCW regio Den Haag zegt blij te zijn met het besluit om de haven uit te zonderen.

In het centrum van Den Haag geldt vanaf 1 januari een zero-emissiezone voor bedrijfswagens die op fossiele brandstoffen rijden. Die wordt in 2026 uitgebreid naar de stadsdelen Loosduinen, Segbroek en Scheveningen. Er geldt wel een overgangsregeling voor bestaande bestel- en vrachtauto’s. Vanaf 2030 moeten alle zakelijk gebruikte bestelauto’s en vrachtwagens die de zero-emissiezone in willen uitstootvrij zijn.