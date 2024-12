Wilders hoopt dat onderwijsvoorstel coalitie tot akkoord leidt

De oppositiepartijen die achter gesloten deuren meepraten over het aanpassen van de onderwijsbegroting (D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21), bespreken dit voorstel met hun eigen fracties. „En ik hoop in alle constructiviteit dat dat ergens toe leidt”, aldus Wilders. Het kabinet heeft steun van de oppositie nodig, omdat de begroting anders in de Eerste Kamer dreigt te stranden.

Op de vraag of het voorstel van de coalitie een eindbod is of dat er nog onderhandelingsruimte is, zei de PVV-leider: „Het is een bod geweest. En morgen horen we daar een reactie op. Dan praten we verder.”