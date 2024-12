Coalitie doet oppositie voorstel over wijzigen onderwijsbegroting

D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 willen de beoogde bezuinigingen op het onderwijs van 2 miljard euro fors afzwakken, met 1,3 miljard euro. Omdat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, zijn de vier regeringsfracties sinds vorige week in onderhandeling met deze oppositiepartijen.

D66-leider Rob Jetten gaat „rustig bekijken of dit een serieus voorstel is of niet”, zei hij na het overleg. Volgens hem maakt het onderwijsveld zich grote zorgen over de plannen van het kabinet „dus we moeten echt ons best doen om dit slechte pakket van tafel te krijgen”.

CDA-voorman Henri Bontenbal wil geen informatie geven over de inhoud van het bod van de coalitie, omdat de onderhandelingen nog lopen. Of de oppositie en coalitie eruit komen, weet hij niet. „We zitten aan tafel, dus het kan zijn dat we eruit komen. Maar dat gaan we echt nog zien.” Volgens Bontenbal is er geen deadline afgesproken, maar hij gaat ervan uit dat het uiterlijk donderdag is. Het kan eventueel worden opgeschoven, maar dan komt de Eerste Kamer in de knel met de behandeling en „ook daar zullen ze het netjes moeten doen”, aldus de CDA’er.

Hij vindt het niet heel opmerkelijk dat er wordt gesproken over het aanpassen van een begroting en dat de oppositie alternatieven aandraagt. „Dat is niet anders dan in andere jaren. Het is natuurlijk nu wat lastiger, omdat er vrij forse maatregelen in staan.” Bontenbal had het wel beter gevonden als het overleg over de wijzigingen in de begroting van onderwijs eerder was begonnen en niet op het laatste moment.