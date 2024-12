CDA en CU verbaasd over uithaal VVD-leider Yeşilgöz

Bontenbal en Bikker schoven maandagavond juist aan met de fractieleiders van de regeringscoalitie, onder wie Yeşilgöz, om te onderhandelen over de onderwijsbegroting. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer, en de begroting lijkt in zijn huidige vorm niet op steun te kunnen rekenen van ook maar één oppositiepartij.

„Volgens mij hebben we juist gezien de afgelopen weken dat het kabinet veel werk aan de winkel heeft om meerderheden te halen”, zegt Bikker. De politica zegt er wel nuchter onder te blijven. „Ieder moet afwegen wat-ie zelf verstandig vindt. U kunt zich voorstellen dat ik er niet harder van ging juichen. Tegelijkertijd het debat voeren op de inhoud, dat doe ik graag.”

Datzelfde geldt voor Bontenbal. Het zegt volgens hem vooral veel over de VVD zelf. „Ik vind het niet sterk. Maar weet u, ik lig er ook niet wakker van.” De CDA’er zegt „een gladde rug” te hebben. „En als partijen elkaar in congrestoespraken af en toe een klein tikje uitdelen, daar moeten we niet moeilijk over doen.”

Volgens Yeşilgöz spreken de christelijke partijen zich ook niet stevig genoeg uit tegen de invloed van „conservatieve religieuze clubs” op het politieke debat. De VVD-leider wilde voorafgaand aan het gesprek met de oppositie geen vragen beantwoorden van de pers.