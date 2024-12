Het Openbaar Ministerie luisterde in maart 2022 een vertrouwelijk gesprek af dat drie journalisten van De Correspondent voerden met Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel om een mogelijke reconstructie te maken van de omstreden mondkapjesdeal die zij sloten met de Nederlandse overheid. Het OM luisterde het gesprek in een kasteel in Vorden af in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de drie ondernemers.

„Op het spel staat het recht om als journalist in vertrouwelijkheid met bronnen te spreken zónder afgeluisterd te worden door de overheid”, kondigde De Correspondent maandag aan. De Correspondent wil dat de rechter zich uitspreekt over de afluisterpraktijken van het OM en is van mening dat „de journalistieke vrijheid van informatievergaring wordt aangetast”. De verwachting is dat de rechter binnen enkele maanden uitspraak doet.

Woensdag 4 december hervat de rechtbank in Amsterdam de civiele rechtszaak die de Nederlandse staat voert tegen Van Lienden, Damme en Van Gestel. De overheid wil de miljoenen terug die met de handel in mondkapjes zijn verdiend. Op 19 december begint in de rechtbank in Rotterdam de strafzaak. Het Openbaar Ministerie vervolgt de drie ex-bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.