Oppositie vertimmert begroting, Eppo Bruins kijkt machteloos toe. „Dit is gênant"

Een breed front aan oppositiepartijen heeft aangegeven niet in te stemmen met de onderwijsbegroting, tenzij de bezuinigingen worden teruggedraaid. Omdat de regering in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, heeft ze de steun nodig van een deel van deze oppositiepartijen. Het debat over de begroting werd zoals gebruikelijk gevoerd in de Tweede Kamer, maar de coalitie overlegde ook achter gesloten deuren met een deel van de oppositie. Bij dat besloten overleg nam Wilders het voortouw.

Jakko: „Ik ben bang dat het gezag van minister Bruins deze week enorm is beschadigd. Om niet te zeggen onherstelbaar is beschadigd. Het is een gênante vertoning dat hij tijdens de verdediging van de begroting in moeilijkheden komt en uiteindelijk helemaal geen grip meer heeft op die verbouwing. Want stel dat coalitie en oppositie, dus de club-Wilders met Jetten (D66) en Bontenbal (CDA), de langstudeerboete van tafel halen, dan rest er voor Bruins weinig anders dan de Kamer mee te delen dat die langstudeerboete kennelijk niet doorgaat. Niet omdat hij hem heeft ingetrokken, maar omdat een Kamermeerderheid dat gedaan heeft buiten hem om. Dus ja, mijn voorlopige conclusie is toch wel dat minister Bruins tijdens die begrotingsbehandeling echt hardhandig is ontgroend.”

Dat een kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is geen unicum, geeft Jakko aan. „Het kabinet-Rutte II kwam ook acht zetels tekort, maar dankzij alert optreden van toenmalig woonminister Blok werden D66, ChristenUnie en SGP toen een tijdje structureel bij het beleid betrokken. Zo’n slimme vos als Blok met zo’n vooruitziende blik; die mis ik in dit kabinet.”