Bruins verdedigt onderwijsbegroting terwijl die vertimmerd wordt

Dat laatste levert PVV, VVD, NSC en BBB vooral problemen op in de Eerste Kamer. Daar hebben de coalitiepartijen namelijk geen meerderheid en daarom haalt de begroting het niet zonder steun van oppositiepartijen.

Het oppositieverbond wil het plan bekostigen uit de begroting van andere ministeries. De partijen stellen bijvoorbeeld voor om het eigen risico minder te verlagen dan gepland. Dat is een gevoelig punt voor de PVV, die zich tijdens de formatie juist hard heeft gemaakt voor een verlaging van het eigen risico.

Dinsdag kwamen de Kamerleden aan het woord tijdens de eerste helft van het debat. Tot frustratie van de oppositie weigerden de coalitiepartijen te zeggen of zij bereid waren bezuinigingen terug te draaien en welke precies.

De coalitiepartijen deden dat liever achter gesloten deuren, zo bleek later. Woensdag nodigde PVV-leider Geert Wilders CDA, D66, JA21 en ChristenUnie uit voor een gesprek met de coalitieleiders. De aanwezigen hielden tegenover de pers in het midden wat hier precies is besproken en hoever ze bereid waren te gaan voor een compromis.

Behalve Bruins komt donderdag ook staatssecretaris Mariëlle Paul (Primair Onderwijs) aan het woord. Het debat gaat behalve geld naar verwachting ook over onderwerpen als de tekortschietende taal- en rekenvaardigheden van scholieren en het nijpende lerarentekort.