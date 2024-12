Coöperatie blijft vol moed over invoering zelfdodingscapsule

Staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) vindt het gebruik van een zelfdodingscapsule „onwenselijk”, zei ze vorige week. Bovendien is het strafbaar om middelen voor zelfdoding te verstrekken, antwoordde ze op vragen van de ChristenUnie. Ook het Openbaar Ministerie noemde het strafbaar om mensen een ‘zelfdodingscapsule’ te geven. Dat valt onder hulp bij zelfdoding.

Homan had niet anders verwacht van het OM, zegt hij. Dat kan volgens hem niet anders. Het bewerken van de politiek vraagt volgens hem veel tijd: „een zetje, weer een zetje, nog een zetje”.

Intussen komen er volgens hem veel positieve reacties binnen op de plannen om het apparaat in Nederland toepasbaar te maken. Een petitie voor een convenant over het gedogen van de Sarco tussen de politiek en de Coöperatie Laatste Wil is inmiddels bijna 5600 keer getekend.

De eerste en tot nog toe enige toepassing van de Sarco, in september op een 64-jarige Amerikaanse in Zwitserland, deed veel stof opwaaien. Er werden meerdere aanhoudingen verricht. De laatste verdachte is maandag op vrije voeten gekomen, aldus de Staatsanwaltschaft ofwel het OM van het kanton Schaffhausen.