Het dek is 27 meter lang en 13,5 meter breed en wordt over het water aangevoerd. Tijdens het inhijsen van het gevaarte is de A9 in beide richtingen afgesloten. Dit geldt vanaf 20.00 uur tot naar verwachting 05.00 uur. Als er te harde wind staat, moeten het transport en de hijsactie worden uitgesteld. Daarom houdt Rijkswaterstaat deze week en volgende week meerdere nachten als ‘reserve’ achter de hand. De hijsactie is te volgen via een livestream.

Komend voorjaar moet de vernieuwing van de Schipholbrug over de Ringvaart af zijn.