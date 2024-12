Veel animo voor klimaatberaad: 4070 aanmeldingen voor 175 plekken

Volgens voorzitter Nienke Meijer gaat het zeker lukken om een panel samen te stellen dat een dwarsdoorsnede van de bevolking vormt. „Dit zorgt ervoor dat de verschillende perspectieven op klimaatverandering - en ideeën en maatregelen om dit tegen te gaan - in dit burgerberaad een plek hebben”, stelt ze in een verklaring tevreden vast. De groep die zich heeft aangemeld is volgens haar divers, zowel qua woonplaats, geslacht, opleidingsniveau, leeftijd als huidige mening over klimaatbeleid. De overheid had 70.000 mensen een uitnodigingsbrief gestuurd, waarmee ze zich konden aanmelden.

Het burgerberaad komt op 18 januari volgend jaar voor het eerst bijeen. In september moet dan het advies aan het kabinet klaar zijn. In zes weekenden gaan de deelnemers met elkaar en deskundigen in gesprek over de vraag hoe Nederland klimaatvriendelijker kan worden. Daarbij komen deelonderwerpen aan bod als voeding, reizen en het gebruiken van spullen. Het kabinet heeft aangekondigd op de adviezen te zullen reageren.