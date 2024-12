Naast spreidingswet nog 19.000 opvangplekken te weinig per 2026

Het ministerie baseert deze verwachtingen op cijfers die het in november deelde over de prognose van in-, door- en uitstroom in de asielketen. De toename van het aantal mensen in de opvang komt volgens het ministerie door een hogere asielinstroom dan in 2024, de lange wachttijd voordat hun asielaanvraag is behandeld en de problemen bij het vinden van huizen voor statushouders.

Door onder andere de krapte op de woningmarkt stromen minder mensen door naar woningen in gemeenten. Hierdoor kunnen meer statushouders, ondanks hun verblijfsvergunning, de asielketen niet verlaten. Daarnaast draagt een hoger verwacht aantal nareizigers, die een versneld asieltraject volgen, ook bij aan de verwachting dat de helft van de COA-bewoners per 2026 statushouder is. Eind dit jaar zal dit nog 37 procent zijn.

Van de 115.000 plekken zijn er begin 2026 zo’n 7100 nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Voor het komende jaar is die ingeschat op 5500. De provincies verwachten op basis van de spreidingswet twee derde van die plekken te vinden per juli 2025. Faber heeft ook al haar zorgen geuit over het huidige tekort aan opvangplekken voor die kwetsbare groep.

In de prognose van Faber zijn de gevolgen van de asielplannen van dit kabinet niet meegenomen. De regeringspartijen willen onder meer de spreidingswet afschaffen. Faber herhaalt wel die wet uit te voeren zolang deze van kracht is.