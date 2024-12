Van ontucht en grooming verdachte politiemedewerker blijft vast

De man zou de jongens hebben benaderd via social media. In mei meldde een minderjarige dat hij van een volwassene seksueel getinte berichten had ontvangen. Onderzoek leidde naar de verdachte, die op 28 augustus werd aangehouden en sindsdien in voorarrest zit. Op bij hem in beslag genomen telefoons werden chats met de melder en andere minderjarigen gevonden, evenals kinderpornografisch materiaal. Namens een van de minderjarigen is aangifte gedaan van fysiek seksueel misbruik, aldus het OM.

De voorlopige aanklacht vermeldt drie slachtoffers van 14 en 15 jaar. Dat zullen er meer worden, aldus het OM. De volgende zitting is op 28 februari volgend jaar.