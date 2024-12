De 53-jarige Hakim Mutyaba werd in een gracht gegooid na een bezoek aan de Gentse Feesten. Hij kon niet zwemmen en verdronk. De man had daarvoor de Nederlanders ontmoet. De twee Nederlanders vertrokken en het lichaam van Mutyaba werd later ontdekt door een voorbijganger. De Nederlanders werden na aanhouding in eigen land aan België overgeleverd. Ze kwamen na enige tijd en het betalen van een borgsom onder voorwaarden vrij.

Beide Nederlanders betuigden spijt tijdens de rechtszaak. „We hadden veel gedronken en ook wiet gerookt. Ik dacht dat hij mij in het water wou gooien en ik heb het bij hem gedaan. Ik wist niet dat hij niet kon zwemmen”, zei de 25-jarige man. De andere Nederlander zei dat hij geen hulp bood aan Mutyaba, omdat hij „in paniek was” en „niet wist wat te doen”. „Het is allemaal snel gegaan en ik besefte eerst niet goed wat er gebeurd was”, zei hij tegen de rechter.

De mannen uit Goes zijn schuldig bevonden aan de onopzettelijke dood van Mutyaba en nalatigheid door geen hulp te bieden. De familie van het slachtoffer had gevraagd ze terecht te laten staan voor doodslag, maar daar ging de rechtbank niet in mee.