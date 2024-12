Europese gasprijs omhoog door voorspellingen kouder weer

Volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies, dat onder meer satellietmetingen uitvoert, wordt het volgende week kouder in West-Europa en zal dat koudere weer verder trekken naar andere delen van het continent, na de recente periode van mildere temperaturen.

Het grotere gasverbruik kan ervoor zorgen dat de Europese gasvoorraden sneller leegraken. Die voorraden zijn nu nog voor 85 procent gevuld, wat nog ongeveer 95 procent was rond deze tijd vorig jaar. Als die voorraden aan het einde van de winter erg laag zijn, kan dat problemen opleveren met het voldoende aanvullen voor de volgende winter, mede omdat vanaf begin volgend jaar er geen Russisch gas meer naar Europa komt door pijpleidingen in Oekraïne. Dan moet Europa meer gas elders uit de wereld importeren.

In een rapport schrijft ABN AMRO dat de gasprijs ook wordt gestuwd door de onrust in het Midden-Oosten en zorgen over verstoringen van gasleveringen uit de regio. Ook een zwakkere productie van energie uit wind en zon speelt een rol. Daardoor is de onttrekking van gas uit opslagvoorraden groter dan gemiddeld, wat weer leidt tot meer onzekerheid op de markt, aldus de bank.

De Europese gasmarkt is volgens een analist van ABN AMRO op zijn hoede voor verstoringen van gasleveringen door belangrijke toeleveranciers als Noorwegen en de Verenigde Staten, bijvoorbeeld door onderhoudswerkzaamheden aan gasinstallaties. De bank verwacht dat de gasprijs de rest van dit jaar op een verhoogd niveau zal blijven, maar dat in de loop van de eerste helft van volgend jaar de prijs wat zal afzwakken.

Overigens is de gasprijs nog altijd veel lager dan in augustus 2022 toen pieken van meer dan 340 euro per megawattuur werden bereikt door zorgen over de sterk gedaalde gasleveringen uit Rusland en gastekorten in de winter.