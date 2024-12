Biden verleent toch gratie aan zoon Hunter

De president beweerde de afgelopen maanden dat hij zijn zoon geen gratie zou verlenen. „Ik verleen hem geen presidentieel pardon”, zei hij in juni, nadat een jury oordeelde dat zijn zoon Hunter schuldig was aan het overtreden van de wapenwet. Een woordvoerder van het Witte Huis benadrukte recent nog dat het standpunt van de president onveranderd bleef. Ook presidentsvrouw Jill Biden liet eerder in een interview met NBC News weten dat Hunter geen gratie zou krijgen.

Dat Biden nu toch besluit om Hunter wel gratie te verlenen, is omdat er wat hem betreft sprake is van een „gerechtelijke dwaling”. In zijn verklaring zegt de 82-jarige president dat hij de beslissing dit weekend heeft genomen. „De waarheid is dat ik geloof in het rechtssysteem, maar ook dat politieke inmenging dit proces heeft beïnvloed”, aldus Biden. „Ik hoop dat Amerikanen begrijpen hoe een vader en een president tot deze beslissing komen”, besluit hij zijn verklaring.

Liegen

De 54-jarige Hunter overtrad de wapenwet door te liegen over zijn drugsgebruik bij de aankoop van een revolver. Het was de eerste keer dat een kind van een zittende president werd veroordeeld. Ook bekende hij in september schuld in een belastingzaak tegen hem.

Voor de twaalf aanklachten kon hij in totaal maximaal 42 jaar celstraf krijgen, al hielden Amerikaanse media er rekening mee dat de straf lager uit zou vallen. De veroordelingen stonden gepland voor later deze maand, maar zijn door het presidentieel pardon hoogstwaarschijnlijk van de baan, meldt NBC News.

Pardon

Donald Trump, die vorige maand de presidentsverkiezingen won en in januari Biden opvolgt, heeft op zijn platform Truth Social uitgehaald naar Biden. „Gebruikt Joe zijn presidentieel pardon ook voor de gijzelaars van 6 januari die nu al jaren gevangenzitten? Zo’n misbruik van het recht, een gerechtelijke dwaling”, aldus Trump.

Naast Trump hebben ook andere tegenstanders van Biden gereageerd op het presidentieel pardon. Zo noemt het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene Biden „een leugenaar en hypocriet”. De oudste zoon van Trump, Donald Trump jr., zegt niet verbaasd te zijn. „Iedereen wist dat hij dit zou doen, hij deed het pas toen het geen gevolgen meer had voor zijn verkiesbaarheid.”