Hij bedankte voor het beroep van de hervormde gemeente te Wilnis.



Sinds oktober 2020 is ds. Van Zetten predikant van de hervormde wijkgemeente West te Bennekom.

Eerder diende hij in 2015 de hervormde gemeente te Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert.

De hervormde gemeente te Lienden was vanwege het vertrek van ds. K. Hak, vorig jaar september, vacant.