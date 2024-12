Vormingsonderwijs is zwabberbeleid moe

Elk jaar volgen 50.000 kinderen godsdienstige of levensbeschouwelijke les op de openbare basisschool. In groepen van gemiddeld zo’n veertien leerlingen krijgen ze wekelijks een les van een vakleerkracht. Die is overtuigd christen, humanist of aanhanger van een andere godsdienst of levensbeschouwing. „Heeft elke christen een kerstboom in huis?” „Wat laat je staan in vastentijd?” „Waarom is een koe voor jou een heilig dier?” Het zijn vragen waar kinderen mee bij hun vakleerkracht terechtkunnen tijdens hun les Vormingsonderwijs.

Sinds 2009 wordt Vormingsonderwijs aangestuurd door het landelijk Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Zeven denominaties maken deel uit van het geheel. In totaal zijn er dit jaar 308 docenten in dienst. Van hen zijn er 134 werkzaam namens het Protestants Christelijk Godsdienstig Vormingsonderwijs (PCGVO). Bij het Humanistisch Vormingsonderwijs werken 120 leerkrachten. Daarna volgen nog de islamitische (28), rooms-katholieke (15), boeddhistische (7) en hindoeïstische (4) docenten. Sinds 1 november heeft het CvO ook een joodse vakleerkracht in dienst.

Het CvV stelt momenteel alles in het werk om de geplande bezuinigingen te voorkomen. Op de website staat een breed ondertekend artikel van directeur-bestuurder Esther van Vroonhoven, waarin ze Bruins’ plannen kortzichtig noemt. Bestuurssecretaris Elsbeth Voets: „De geldstroom van 16 miljoen euro per jaar kan onmogelijk bij kerken, moskeeën en andere instanties vandaan komen. In 2009 heeft Vormingsonderwijs een professionaliseringsslag doorgemaakt. Alle leerkrachten hebben onderwijsbevoegdheid. Ze hebben hart voor het vak. De structurele bekostiging is in 2017 wettelijk verankerd. Dat kan toch niet zeven jaar later alweer ingetrokken worden?”

„Een structurele bekostiging kun je toch niet zeven jaar later alweer intrekken?” - Elsbeth Voets, bestuurssecretaris Centrum voor Vormingsonderwijs

Of het tot intrekken komt, is de vraag. Dinsdagavond en donderdag was het debat over de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen kraakten harde noten over de voorgenomen bezuinigingen, die ook andere onderwijsvormen gelden. Voets werkt sinds 2011 bij het CvV. Voor de tweede keer ziet ze donkere wolken samenpakken boven het Vormingsonderwijs. Ze heeft maar één woord nodig voor de politieke gang van zaken rond ‘haar’ werk: „Zwabberbeleid”.