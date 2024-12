De vakbond heeft het VW-personeel in Zwickau opgeroepen om 09.30 uur het werk neer te leggen. Daarna volgen korte stakingen in Wolfsburg, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter, Chemnitz en Dresden.

De waarschuwingsstakingen zullen ongeveer twee uur duren en bij elke dienst worden herhaald, aldus een woordvoerder van de vakbond. Tussen de stakingen door wordt normaal geproduceerd.

Het conflict draait om de beloning van de ongeveer 120.000 werknemers in de Volkswagen-fabrieken waar een eigen bedrijfscao geldt. VW wijst tot nu toe elke verhoging af en eist vanwege de moeilijke situatie van het concern in plaats daarvan 10 procent loonsverlaging. Op 9 december komen beide partijen bijeen voor de volgende onderhandelingsronde.

Afgelopen zaterdagnacht verliep de zogeheten vredesverplichting, die partijen voorschrijft om binnen een bepaalde periode alsnog tot een akkoord te komen. Gedurende deze periode zijn stakingen niet toegestaan. „Aan de onderhandelingstafel was Volkswagen niet bereid tot een haalbare oplossing voor het cao-conflict”, zei Dirk Schulze, districtshoofd voor Berlijn, Brandenburg en Saksen van IG Metall. „Daarom moeten waarschuwingsstakingen de druk op het management verhogen.”

De vakbond verwacht dat de twee uur durende waarschuwingsstaking de productie met meer dan duizend voertuigen zal verminderen. Volkswagen heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om de gevolgen van de tijdelijke werkonderbrekingen te beperken.

Er zijn maandag geen waarschuwingsstakingen in Osnabrück. De VW-fabriek daar, die vreest voor zijn toekomst, valt als enige Duitse VW-locatie niet onder de bedrijfscao waarover momenteel wordt onderhandeld.

De laatste keer dat er grootschalige waarschuwingsstakingen plaatsvonden bij alle grote VW-fabrieken in Duitsland was in 2018. Volgens de vakbond namen daar toen meer dan 50.000 werknemers aan deel.