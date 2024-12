Directeur Inger Ashing van Save the Children International laat weten de aanval „in de sterkst mogelijke bewoordingen” te veroordelen en eist een onderzoek. „Deze oorlog is de dodelijkste ooit wat betreft het doden van VN-medewerkers en hulpverleners, met minstens 337 doden sinds oktober 2023. Geweld tegen burgers en humanitaire hulpverleners is onacceptabel en moet stoppen. Er moet een staakt-het-vuren komen. Er moet verantwoording worden afgelegd.”

Het is de tweede keer dat een medewerker van Save the Children omkomt sinds de oorlog in Gaza is uitgebroken. In december stierf Sameh Ewaida samen met zijn vrouw, vier kinderen en overige familieleden toen hun woonhuis werd geraakt bij een Israëlische luchtaanval, aldus de hulporganisatie.