De uiterst rechtse partijen kunnen gezamenlijk echter op 30 procent van de stemmen rekenen, aldus de exitpoll. Mocht dat uitkomen, dan wacht Roemenië mogelijk een gefragmenteerd parlement en moeilijke onderhandelingen om een ​​regering te vormen.

Volgende week zondag houdt Roemenië ook een tweede, beslissende ronde van de presidentsverkiezingen, al moeten de stemmen van de eerste ronde nog worden herteld, zo bepaalde de hoogste rechter van het land donderdag. In die ronde kreeg de rechts-radicale kandidaat Calin Georgescu de meeste stemmen. Die uitslag was zo onverwacht dat in Roemenië vragen zijn gerezen over de gang van zaken.