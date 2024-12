Syrisch observatorium: Rusland intensiveert aanvallen in Syrië

Volgens het Observatorium zijn door de aanvallen van zondag acht burgers omgekomen in de stad Idlib, waar een vluchtelingenkamp het doelwit was. Onder de slachtoffers zouden ook twee kinderen zijn. Vijftig burgers raakten gewond.

In een telefoongesprek met zijn ambtgenoot uit de Verenigde Arabische Emiraten zei Assad zaterdag dat Syrië zich blijft „verdedigen tegenover alle terroristen en hun medestanders, en het in staat is om met de hulp van zijn bondgenoten en vrienden hen te verslaan”.

„De Russen zijn sinds gisteravond niet gestopt met bombarderen op alle fronten”, zegt Rami Abdel-Rahman, hoofd van het Observatorium. Volgens de in Engeland gevestigde waarnemingsorganisatie hebben de rebellen de controle over bijna heel Aleppo. Het Syrische regeringsleger maakte zaterdag bekend zich tijdelijk uit de stad terug te trekken om zich voor te bereiden op een tegenoffensief.

De rebellen worden geleid door Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Deze jihadistische groep wordt beschouwd als een van de krachtigste gewapende milities in het noordwesten van Syrië. Het geweld dat woensdag uitbrak, geldt als een aanzienlijke escalatie in de Syrische burgeroorlog. Assad kreeg de afgelopen jaren door rebellen bezette gebieden terug met hulp van bondgenoten Rusland en Iran.