Volgens de pro-Europese Zoerabisjvili blijft haar „mandaat van kracht totdat er een legitiem gekozen parlement is gevormd”. Georgië heeft sinds de parlementsverkiezingen van eind oktober te maken met een politieke crisis. De verkiezingen werden gewonnen door de regerende partij Georgische Droom, die meer toenadering zoekt tot Rusland dan tot het Westen. Er was volgens de oppositie sprake van verkiezingsfraude.

De onrust in Georgië is toegenomen sinds Kobakhidze donderdag aankondigde de gesprekken over de toetreding tot de Europese Unie jarenlang te pauzeren. Het besluit volgde na een oproep van het Europees Parlement voor nieuwe verkiezingen in Georgië. In de hoofdstad Tbilisi vond zaterdag voor de derde dag op rij een demonstratie plaats tegen het opschorten van de gesprekken met de EU. De politie zette ook nu waterkanonnen en traangas in.

De nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft het geweld in Georgië veroordeeld. Ze vertelde zondag, op haar eerste werkdag, dat er „duidelijke gevolgen” zullen zijn voor de relatie tussen de Europese Unie en Georgië. Ze noemde sancties en visumbeperkingen als mogelijke stappen, maar zei dat eventuele maatregelen moeten worden besproken en afgesproken door de EU-lidstaten.