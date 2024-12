„Vanaf dag één van de oorlog heeft de Europese Unie aan de zijde van Oekraïne gestaan”, schrijft Costa bij een foto van de aankomst op X. „Vanaf dag één van ons mandaat herbevestigen we onze standvastige steun aan het Oekraïense volk.”

Kallas laat via hetzelfde platform weten dat ze met het bezoek duidelijk wil maken dat haar boodschap als nieuwe buitenlandchef helder is. „De Europese Unie wil dat Oekraïne deze oorlog wint”, aldus Kallas. „We zullen alles doen wat nodig is om dat te bereiken.”

Het bezoek van de EU-topfunctionarissen gaat gepaard met een „krachtige boodschap”, stelt Marta op X. Het bezoek laat volgens haar zien dat Oekraïne na bijna drie jaar oorlog kan rekenen op de „onwankelbare en sterke steun van Europa op het pad naar vrijheid, vrede en een volledig Europese toekomst”.