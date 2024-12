Weer bezoekersrecord kunstbeurs PAN, verkopers doen goede zaken

Op de beurs boden meer dan 125 kunsthandelaren en galeriehouders stukken aan. Een van de blikvangers was een portret van de zeventiende-eeuwse admiraal Michiel de Ruyter dat volgens diverse experts is geschilderd door Ferdinand Bol. Hoewel Grol het niet met zekerheid kon zeggen, was zondagavond voor zover hij wist nog geen verkoop van het schilderij beklonken. „Er was wel veel interesse voor, er zijn zeker ook bieders geweest.” De vraagprijs was een half miljoen euro.

Volgens de directeur van de beurs was de 37e editie niet alleen drukbezocht, maar heerste er ook „een uitgelaten sfeer”, die de verkopen aanwakkerde. Een van de duurdere stukken die van eigenaar verwisselde, was een Chinees terracottabeeld van een hofdame uit de tijd van de Tang-dynastie (618-907). Een Russisch icoon van Sint-Nicolaas werd verkocht voor zo’n 50.000 euro. Stichting Droom en Daad heeft voor het Stadsarchief Rotterdam een zeldzame in koper gegraveerde stadsplattegrond uit 1801 aangekocht.

Onder de hedendaagse successen waren de werken van beeldend kunstenaar Natasja Kensmil. Die waren aan het eind van de beurs volledig uitverkocht bij de stand van galerie Andriesse Eyck. Dat is volgens Grol „heel uitzonderlijk”.