Zaterdag brandde een rij van dertig garageboxen van de Chopinstraat in Wolvega tot de grond toe af. De brandweer had er een enorme klus aan om het vuur te bestrijden. De garageboxen werden met een kraan uiteengetrokken om er beter bij te kunnen. De brand is veroorzaakt door laswerkzaamheden.

Tijdens de brand waren er ook explosies te horen. Dat kwam volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio door de spullen die in de garages stonden opgeslagen, zoals gasflessen.

Uit voorzorg werden 42 woningen in omliggende straten ontruimd omdat er erg veel rook vrijkwam. Ongeveer vijftig bewoners kregen opvang in een zorgcentrum aan de Steenwijkerweg.

Eerder op de avond was een NL-Alert verstuurd voor het hele dorp. Dat bericht werd niet afgemeld „om mensen niet onnodig wakker te maken”, aldus de veiligheidsregio.