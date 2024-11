Religieuze leiders maken zich zorgen over asielbeleid kabinet

„De geschiedenis heeft laten zien wat het asielregime van de Nederlandse regering in de jaren 30 betekende voor Joodse vluchtelingen”, zo schrijven de imams, pastoors, predikanten, rabbijnen en andere voorgangers. „Uw ambitie voor een nog strenger asielregime dan de Nederlandse regering in de jaren 30 dwingt ons om ons uit te spreken en om onze zorg te laten klinken over de plannen van uw regering en de betekenis hiervan voor gevluchte mensen.”

De ondertekenaars verzoeken Schoof verder „met klem” om geen asielcrisis uit te roepen alleen maar omdat mensen zeggen een dergelijke crisis te ervaren, bijvoorbeeld omdat ze problemen ondervinden met huisvesting en toegang tot onderwijs en zorg. Ze benadrukken dat het aantal asielaanvragen in Nederland de afgelopen jaren niet substantieel is toegenomen en dat Nederland maar „een uiterst minimale bijdrage” levert aan een oplossing voor het mondiale vluchtelingenvraagstuk.

Onder anderen rabbijn Awraham Soetendorp en voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland Bas Plaisier hebben het schrijven aan Schoof ondertekend. „Alstublieft, betoont u zich een dienende leider van een overheid die er wil zijn voor mensen die bescherming in Nederland zoeken en die niet zonder de bescherming van u en ons allen kunnen”, zo besluit de brief.