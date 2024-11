Bijna een derde van alle werknemers verzuimt weleens vanwege psychische problemen, blijkt uit cijfers die ArboNed deze week bekendmaakte. ArboNed is een van de grootste arbodiensten van ons land. Er zijn 63.000 werkgevers bij aangesloten, met 665.000 werknemers.

Ongeveer een kwart van al het verzuim wordt veroorzaakt door langdurige stressgerelateerde klachten. Een medewerker met een burn-out is volgens de arbodienst al snel negen maanden uit de running. De gevolgen voor organisaties zijn groot.

Signaal

Om daar goed mee om te gaan, schakelen arbodiensten en bedrijven steeds meer psychologen in. Bij ArboNed waren dat er zo’n drie jaar geleden nog vijf; nu zijn het er twintig. „Een duidelijk signaal”, stelt woordvoerster Claudia Sedney. Er kan volgens de dienst veel winst worden behaald door tijdig in te grijpen.

Ook andere arbodiensten schakelen in toenemende mate deskundigen op het gebied van psychische problemen in. HumanCapitalCare, vooral actief voor grotere werkgevers die in totaal 325.000 mensen in dienst hebben, had vier jaar geleden nog geen arbeidspsychologen in dienst. Inmiddels werken er ook daar ongeveer twintig.

Wachtlijsten

Sandra Bleyenberg, arbeids- en organisatiepsycholoog bij ArboNed, geeft aan dat zij inmiddels werknemers spreekt waarvan de huisarts naar de bedrijfsarts verwijst, terwijl het in het verleden altijd andersom was.

De belangrijkste reden daarvoor is dat huisartsen gewoonlijk verwijzen naar de ggz. Maar daar zijn lange wachtlijsten. Bleyenberg: „Bij onze bedrijfspsycholoog kan een medewerker via zijn werkgever vaak al na twee tot vier weken terecht.”

Arbodiensten spelen daarmee in op de zorgen bij werkgevers. Die zien een duidelijk verband tussen het snel bieden van de juiste hulp en de hersteltijd van hun werknemers, en daarmee ook van de kosten. Eenvoudig gesteld: snelle hulp is goed voor de gezondheid van hun personeel én voor de winst van het bedrijf.

Bleyenberg: „Het inschakelen van onze psychologen betaalt zich over het algemeen vlug terug. Verzuim wordt er niet alleen korter door, maar kan in bepaalde gevallen zelfs worden voorkomen. Als je daarbij in het achterhoofd houdt dat een personeelslid dat ziek thuis zit de werkgever gemiddeld 340 euro per dag kost, is het begrijpelijk dat bedrijven naar alternatieven zoeken.”

Ze haast zich te zeggen dat het werkgevers zeker niet alleen om besparingen te doen is. „Snelle hulp bieden hoort ook bij goed werkgeverschap.”